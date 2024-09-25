Лучшего водителя грузовика определят в Грозном

Председатель жюри конкурса, генеральный директор ОАО «НИИАТ» Валерий Машков напомнил, что конкурс отмечает 10-летний юбилей, так как в сентябре 2014 года прошёл первый Всероссийский конкурс «Лучший водитель грузовика» по заказу Минтранса России.

Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики-министр экономического и территориального развития Чеченской Республики – Рустам Шаптукаев подчеркнул, что профессия водителя является престижной профессией, потому что грузовые автомобильные перевозки – это обмен грузами, развитие инфраструктуры региона.

Зампредседателя оргкомитета конкурса, гендиректор ФБУ «Росавтотранс» Сергей Карпов зачитал обращение к участникам конкурса от директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Сергея Семёнова: «Грузовые перевозки непосредственным образом способствуют экономическому развитию субъектов Российской Федерации и влияют на качество жизни граждан. Безопасность и качество таких перевозок зависит непосредственно от компетенции водителя автотранспортного средства».

Водители продемонстрируют свои теоретические знания и профессиональные навыки в рамках трёх модулей: «Скоростное маневрирование», «Хрупкий груз», «Знание ПДД».

Соревнование среди лучших водителей грузовиков направлены на повышение репутации и престижа профессии. Регулярное проведение таких конкурсов с достойным размером призового фонда является хорошим инструментом для мотивации профессиональных водителей совершенствовать своё мастерство.

