Лучшего водителя грузовика определят в Грозном

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель грузовика» стартовал 25 сентября в Грозном. В столицу Чечни приехали 53 водителя из 36 городов страны.

Соревнование лучших представителей профессии организовано в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Уже 27 сентября будут определены победители. Призовой фонд конкурса - один миллион рублей.

По словам первого заместителя министра транспорта РФ Валентина Иванова, профессиональный водитель - одно из ключевых звеньев в процессе грузоперевозки.

«Помимо надежности транспортного средства качественная доставка груза в срок, в целости и сохранности во многом зависит от квалификации того, кто находится за рулем», - отметил Иванов.

ФОТО: Оргкомитет конкурса

Председатель жюри конкурса, генеральный директор ОАО «НИИАТ» Валерий Машков напомнил, что конкурс отмечает 10-летний юбилей, так как в сентябре 2014 года прошёл первый Всероссийский конкурс «Лучший водитель грузовика» по заказу Минтранса России.

Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики-министр экономического и территориального развития Чеченской Республики – Рустам Шаптукаев подчеркнул, что профессия водителя является престижной профессией, потому что грузовые автомобильные перевозки – это обмен грузами, развитие инфраструктуры региона.

Зампредседателя оргкомитета конкурса, гендиректор ФБУ «Росавтотранс» Сергей Карпов зачитал обращение к участникам конкурса от директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Сергея Семёнова: «Грузовые перевозки непосредственным образом способствуют экономическому развитию субъектов Российской Федерации и влияют на качество жизни граждан. Безопасность и качество таких перевозок зависит непосредственно от компетенции водителя автотранспортного средства».

Водители продемонстрируют свои теоретические знания и профессиональные навыки в рамках трёх модулей: «Скоростное маневрирование», «Хрупкий груз», «Знание ПДД».

Соревнование среди лучших водителей грузовиков направлены на повышение репутации и престижа профессии. Регулярное проведение таких конкурсов с достойным размером призового фонда является хорошим инструментом для мотивации профессиональных водителей совершенствовать своё мастерство.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Оргкомитет конкурса
ТЕГИ:Водители

Горячие новости

Все новости

партнеры