Люберецких рожениц отправляют в бассейн

Новый способ поддержки молодых матерей стали практиковать в Люберцах. При выписке из роддома им будут дарить подарочные сертификаты на посещение бассейна.

В интервью сайту «Подмосковье сегодня» главврач Московского областного центра охраны материнства и детства в городском округе Татьяна Мельник уточнила, что принятие водных процедур предусмотрено для мамы и малыша.