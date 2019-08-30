Люберецких рожениц отправляют в бассейн

Новый способ поддержки молодых матерей стали практиковать в Люберцах. При выписке из роддома им будут дарить подарочные сертификаты на посещение бассейна.

В интервью сайту «Подмосковье сегодня» главврач Московского областного центра охраны материнства и детства в городском округе Татьяна Мельник уточнила, что принятие водных процедур предусмотрено для мамы и малыша.

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Первые сертификаты, рассчитанные на три бесплатных посещения бассейна, стали дарить в конце августа. Но медики рекомендуют отправляться в бассейн после первого месяца жизни ребенка, после того, когда его осмотрят все специалисты.

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