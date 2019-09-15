Лор объяснил привычку к каплям в нос
Сергей Троицкий, заведующий ЛОР-отделением Красногорской городской больницы №1, заявил, что к зависимости от носовых капель приводит искривленная перегородка носа.
По данным медика, такая анатомическая особенность есть у 90% людей. Из-за искривления перегородки, поступающий воздух также движется неправильно.
Врач обратил внимание, что на боковой стенке носа у человека находятся нижние носовые раковины. Они могут менять объем, отмечают Известия.
«Они способны менять объем. А от постоянной травматизации начинают отекать... Эта отечность и закладывает нос. Поэтому люди и закапывают сосудосужающие капли», — рассказал РИА Новости.
Благодаря действию капель слизистая носа меняется и наступает облегчение дыхания.
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