Лолита развелась в пятый раз

Муж певицы Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака, сообщает «Пятый канал».

Как отмечает «Газета.ру», иск фитнес-тренера Дмитрия Иванова был зарегистрирован в суде 7 октября.

По данным Life.ru, фактически супруги расстались еще в июле этого года. Сам Иванов в соцсетях написал, что «так бывает в жизни, что отношения заканчиваются».

В свою очередь Утро.ру сообщает, что Лолита и Иванов официально уже развелись, а причиной разрыва якобы стали регулярные измены фитнес-тренера.

Как отмечает РИА ФАН, для 55-летней певицы это стал пятый по счету развод.





