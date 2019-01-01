Лолита оценила реакцию украинского блогера на старую шутку Цекало о Крыме

Певица Лолита Милявская прокомментировала видео украинского блогера Татьяны Микитенко, которая вспомнила шутку новогодней программы 20-летней давности с Цекало и Милявской.

Александр Цекало пошутил по поводу того, что Украина когда-то отдаст полуостров, а потом будет «приставать, чтоб Карпаты забрали». Лолита в ответ кивала.

Никитенко проанализировала шутку и заявила, что Украину «планировали распилить рано или поздно», назвав ее независимость иллюзией.

«С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса! Очень смешная шутка! А вообще смотрю ролик и думаю - какая же я была красотка!», - заявила Милявская.

Напомним, не так давно вокруг высказываний Лолиты Милявской о Крыме разгорелся скандал, потому что певица назвала полуостров украинским. Лолита поясняла, что такое высказывание связано с её внутренними ощущениями, поскольку она выросла на Украине и для неё Крым был украинским. Певица отмечала, что ее слова вырваны из контекста интервью - она поет для всех.

Ранее член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян в эфире НСН предположил, что выступление Лолиты про Крым было связано с желанием получить разрешение на въезд на Украину.

