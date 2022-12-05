Локальный рекреационный центр «Зеленый бульвар» создали в Чертанове Южном
Новая точка притяжения — локальный рекреационный центр «Зеленый бульвар» —появился в Москве в районе Чертаново Южное возле станции метро «Улица Академика Янгеля». Основные работы выполнили вне границ особо охраняемой природной территории в рамках реабилитации парка «Битцевский лес».
Раньше это пространство занимали старые гаражи, которые перекрывали свободный и безопасный проход в Битцевский лес. Теперь на площади около 6 га в районе группы домов 66 по Чертановской улице появились детские и спортивные площадки, прогулочные дорожки и веломаршрут. Местные жители смогут проводить там досуг, не углубляясь в лес. Это позволит снизить антропогеннуюнагрузку на центральную часть парка.
«На территории обустроили дорожки для прогулок, вдоль которых организовали места для кратковременного отдыха, — рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.— Также появилась площадка для игры в пинг-понг и зона с тренажерами на все группы мышц. Созданы и универсальные площадки для игры в волейбол и баскетбол. Кроме того, сделали две детские площадки».
На территории также обустроили скейт-парк и памп-трек. Фигуры первого расположены на нескольких уровнях и подходят для олимпийской дисциплины «скейтбординг-стрит». Их дополнилиснейк-раном — радиусной открытой получашейдля непрерывного катания. Памп-трек представлен двумя секциями, которые подойдут для начинающих спортсменов и прогрессирующих райдеров.
Рядом сделали две парковки вместимостью более 100 авто, в том числе для маломобильных граждан.
Около локального рекреационного центра «Зеленый бульвар», в другой месте реновации гаражей, вскоре завершат устройство зоны отдыха — «Место встреч».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 667 / сут.
Умерли
392 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 647 / сут.
- МИД Канады вызвал посла России из-за заявления дипмиссии о голодоморе
- Старовойт: Из-за атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель
- В Китае считают, что вмешательство США в украинский конфликт показало необходимость их разгрома
- В Госдуме предложили выплачивать тринадцатую пенсию в декабре
- Орбан поддержал мнение Макрона о цене конфликта на Украине для Европы
- В Госдепе назвали цели мирных переговоров по Украине
- Тело седьмого погибшего найдено на месте обрушения дома в Нижневартовске
- Джон Болтон заявил, что готов участвовать в выборах президента США
- Оливер Стоун обвинил американские власти в разжигании конфликта на Донбассе
- Боррель: Чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru