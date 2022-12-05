Локальный рекреационный центр «Зеленый бульвар» создали в Чертанове Южном

Новая точка притяжения — локальный рекреационный центр «Зеленый бульвар» —появился в Москве в районе Чертаново Южное возле станции метро «Улица Академика Янгеля». Основные работы выполнили вне границ особо охраняемой природной территории в рамках реабилитации парка «Битцевский лес».

Раньше это пространство занимали старые гаражи, которые перекрывали свободный и безопасный проход в Битцевский лес. Теперь на площади около 6 га в районе группы домов 66 по Чертановской улице появились детские и спортивные площадки, прогулочные дорожки и веломаршрут. Местные жители смогут проводить там досуг, не углубляясь в лес. Это позволит снизить антропогеннуюнагрузку на центральную часть парка.

«На территории обустроили дорожки для прогулок, вдоль которых организовали места для кратковременного отдыха, — рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.— Также появилась площадка для игры в пинг-понг и зона с тренажерами на все группы мышц. Созданы и универсальные площадки для игры в волейбол и баскетбол. Кроме того, сделали две детские площадки».

На территории также обустроили скейт-парк и памп-трек. Фигуры первого расположены на нескольких уровнях и подходят для олимпийской дисциплины «скейтбординг-стрит». Их дополнилиснейк-раном — радиусной открытой получашейдля непрерывного катания. Памп-трек представлен двумя секциями, которые подойдут для начинающих спортсменов и прогрессирующих райдеров.

Рядом сделали две парковки вместимостью более 100 авто, в том числе для маломобильных граждан.

Около локального рекреационного центра «Зеленый бульвар», в другой месте реновации гаражей, вскоре завершат устройство зоны отдыха — «Место встреч».