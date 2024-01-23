Логистический парк появится в Михайлово-Ярцевском в ТиНАО

Инвесторы возведут три объекта в ТиНАО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин поручил ускорить строительство эстакады-съезда с МСД на Каширское шоссе

По его словам, строительство будет осуществляться в рамках программы создания мест приложения труда. Градоначальник отметил, что по окончании строительства логистического парка в Михайлово-Ярцевском там смогут трудиться 1,3 тысячи человек. Когда возведут административно-деловой комплекс в Хорошевском районе, там будут работать 8 тысяч человек. А когда будет готов офисно-торговый центр в Покровском-Стрешнево, там будет создано порядка 720 рабочих мест.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:логистикаСтроительствоСергей СобянинМосква

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