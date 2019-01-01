ЛНР широко отпразднует пятилетие независимости

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью RT рассказал, как в регионе будут отмечать пять лет со дня образования ЛНР.

Основные мероприятия пройдут 12 мая. Как сказал Пасечник, праздники будут «с салютами, с песнями...».

Луганская Народная Республика - непризнанное государство в восточной Европе, провозглашённое 27 апреля 2014 года в пределах Луганской области Украины. К настоящему моменту независимость Луганской Народной Республики признана частично признанным государством Южная Осетия.

