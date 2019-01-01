Ливни и грозы: Пик ненастья в Москве придётся на вечер 30 мая

Синоптики предупредили жителей столицы о резкой смене характера погоды. Как отметил в центре погоды «Фобос», в Москве и области 30 мая прогнозируются ливни с грозами. Синоптики отмечают, что пик непогоды придется на вечерние часы. Ночью осадки станут слабеть. И в пятницу во второй половине дня дожди полностью прекратятся, отмечает Москва 24. При этом дневная температура воздуха в этот четверг не будет превышать 26 градусов со знаком плюс.

Отмечается, что такая погода пришла на смену аномальной жаре. Минувший день в столичном регионе стал самым жарким с начала года. Местами воздух прогревался до +31 градуса. В целом, согласно данным за 140 лет наблюдений, среднемесячная температура в мае этого года оказалась более чем на три градуса выше нормы.

Ранее НСН писала, что последние майские дни порадуют жителей центрального региона России по-летнему жаркой погодой. Как пишут «Дни.ру» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, воздух будет прогреваться до 30-31 градуса Департамент здравоохранения Москвы из-за жары посоветовал горожанам сократить потребление мяса, кофе и сладких напитков.

Одежду в жару стоит выбирать из натуральных и легких тканей светлых тонов. С собой необходимо брать головной убор и солнцезащитные очки. Стоит как можно меньше проводить времени на улице и сократить физические нагрузки.

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