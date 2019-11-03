Лисов вернулся в Россию с вывезенными из шведской семьи собственными детьми

Россиянин Денис Лисов сумел забрать собственных детей из приемной семьи в Швеции и вернуться вместе с ними из Польши в Москву.

Официальный Стокгольм требовал от Варшавы экстрадиции Лисова в связи с уголовным делом о похищении собственных детей из приемной семьи. Польша отказала в выдаче россиянина.

«Я, конечно, немножко волнуюсь, переживаю ещё. Рад, что наконец-то наступил этот день, которого ждали. Хотел сказать большое спасибо всем, кто принимал участие, помогал, поддерживал нас в такой трудный момент для нашей семьи», —прокомментировал Лисов возвращение в Москву RT.