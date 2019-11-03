Лисов вернулся в Россию с вывезенными из шведской семьи собственными детьми
Россиянин Денис Лисов сумел забрать собственных детей из приемной семьи в Швеции и вернуться вместе с ними из Польши в Москву.
Официальный Стокгольм требовал от Варшавы экстрадиции Лисова в связи с уголовным делом о похищении собственных детей из приемной семьи. Польша отказала в выдаче россиянина.
«Я, конечно, немножко волнуюсь, переживаю ещё. Рад, что наконец-то наступил этот день, которого ждали. Хотел сказать большое спасибо всем, кто принимал участие, помогал, поддерживал нас в такой трудный момент для нашей семьи», —прокомментировал Лисов возвращение в Москву RT.
Бабкен Ханзадян, один из адвокатов Лисова, отметил, что решение о возвращении в россию лисов принят в связи с получением отказа в предоставлении убежища в Польше.
Напомним, в 2017 году власти Швеции забрали троих дочерей у Дениса Лисова после того, как его супруга оказалась в психиатрической клинике. Дети были отлучены лот отца, не лишенного родительских прав, и переданы в приемную семью мусульман с ливанскими корнями, откуда россиян их и забрал. В Швеции за похищение собственных детей ему грозит лишение свободы на четыре года.
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