Лишняя ответственность: Почему в России запретили праздновать выпускные в школах

«Сегодня школы не занимаются организацией выпускных, это не их зона ответственности. Сами родители собираются и решают, как проводить. Людей много, поэтому вариантов много, сказать, что есть какое-то единообразие или общий тренд, нельзя. Москва большая, я не видел, например, что тот же Парк Горького массово всех к себе приглашал, каждый выбирает то, что ему нравится, очень индивидуально все сегодня», - рассказал он.

По его словам, в школах выпускные давно не празднуются, так как никто не хочет нести ответственность за происходящее, родители организовывают все сами.

«Сейчас фактически запрещено праздновать выпускные в школах, так как дети по документам из школы вышли, школа за них ответственности не несет. Если они там пьяные куда-то залезут, что-то украдут или утонут, кто за это будет отвечать? Школа не хочет в этом участвовать и пускать в свое помещение, этой такой юридический аспект. Поэтому школа сейчас в свои стены никого не пускает. Отсюда возникает необходимость родителям все решать. Кто-то выбирает кафе, кто-то теплоход, все слишком разнообразно», - заключил собеседник НСН.

Букеты перед последним звонком и выпускными подорожают на 15-20%, а самыми ходовыми цветами для торжественных мероприятий остаются розы, рассказала ранее флорист Ольга Селиванова «Радиоточке НСН».

