Лишняя ответственность: Почему в России запретили праздновать выпускные в школах

Руслан Ткаченко заявил НСН, что школы сегодня не занимаются организацией выпускных и не открывают свои двери для праздничных мероприятий, все решают родители. 

Сейчас фактически запрещено праздновать выпускные в школах, так как учебное заведение не хочет нести ответственность за происходящее на праздничном мероприятии, рассказал председатель общественной организации «Московский городской родительский комитет» Руслан Ткаченко в беседе с НСН.

В 2024 году последние звонки прозвучали в школах 24 и 25 мая, а выпускные 9-х и 11-х классов пройдут 28 и 29 июня. Ткаченко объяснил, что единого тренда сегодня нет, так как родители сообща могут выбрать любой формат.

«Гробим детей на пороге взрослой жизни»: Миронов призвал отменить ЕГЭ

«Сегодня школы не занимаются организацией выпускных, это не их зона ответственности. Сами родители собираются и решают, как проводить. Людей много, поэтому вариантов много, сказать, что есть какое-то единообразие или общий тренд, нельзя. Москва большая, я не видел, например, что тот же Парк Горького массово всех к себе приглашал, каждый выбирает то, что ему нравится, очень индивидуально все сегодня», - рассказал он.

По его словам, в школах выпускные давно не празднуются, так как никто не хочет нести ответственность за происходящее, родители организовывают все сами.

«Сейчас фактически запрещено праздновать выпускные в школах, так как дети по документам из школы вышли, школа за них ответственности не несет. Если они там пьяные куда-то залезут, что-то украдут или утонут, кто за это будет отвечать? Школа не хочет в этом участвовать и пускать в свое помещение, этой такой юридический аспект. Поэтому школа сейчас в свои стены никого не пускает. Отсюда возникает необходимость родителям все решать. Кто-то выбирает кафе, кто-то теплоход, все слишком разнообразно», - заключил собеседник НСН.

Букеты перед последним звонком и выпускными подорожают на 15-20%, а самыми ходовыми цветами для торжественных мероприятий остаются розы, рассказала ранее флорист Ольга Селиванова «Радиоточке НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ШколыРодителиВыпускники

Горячие новости

Все новости

партнеры