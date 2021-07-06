Лишение Добровинского статуса адвоката признали законным
Мосгорсуд признал законным лишение юриста Александра Добровинского адвокатского статуса, сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь суда Анастасия Семёнова заявила, что постановление районного суда Москвы было оставлено без изменений.
Ранее Добровинский, который представлял потерпевших в деле о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, лишили статуса адвоката в октябре 2020 года, сообщает RT. По словам юриста, квалификационный совет Адвокатской палаты Москвы посчитал, что он нарушил профессиональную этику.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 378 / сут.
Умерли
139 тыс.+737 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+18 411 / сут.
- Глава Кубани поручил проверить разрешения на строительство в поймах рек
- Защита Батурина просит отпустить его из-под стражи
- «Ни шагу через нас!» Лукашенко поручил ограничить транзит товаров из Германии в Россию
- Белоруссия запретила вещание двух украинских телеканалов
- Мосгорсуд отклонил жалобу Навального по спору с Пригожиным
- Выпуск второго компонента «Спутник V» стартовал в Аргентине
- Росавиация: Найдены обломки пропавшего на Камчатке самолета
- Собянин поощрит бизнес, обеспечивающий вакцинацию сотрудников
- Двое взрослых и ребёнок погибли при подтоплениях в Краснодарском крае
- СМИ: В театрах Москвы могут с сентября ввести QR-коды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru