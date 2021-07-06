Лишение Добровинского статуса адвоката признали законным

Мосгорсуд признал законным лишение юриста Александра Добровинского адвокатского статуса, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь суда Анастасия Семёнова заявила, что постановление районного суда Москвы было оставлено без изменений.

Ранее Добровинский, который представлял потерпевших в деле о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, лишили статуса адвоката в октябре 2020 года, сообщает RT. По словам юриста, квалификационный совет Адвокатской палаты Москвы посчитал, что он нарушил профессиональную этику.

