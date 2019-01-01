В питерском Пулкове лиса помешала сесть самолету

Дикая лиса, находящаяся на взлетно-посадочной полосе аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге, заставила понервничать пассажиров авиалайнера Airbus А320. Как пишет «Свободная пресса», из-за животного, гуляющего по ВВП, лайнер не смог совершить посадку с первой попытки и был вынужден уйти на второй круг.

Полоса была проверена сотрудниками авиагавани и после этого самолет успешно приземлился. Отмечается, что появление лисицы на территории аэропорта режим работы авиагавани не нарушило.

Напомним, ранее НСН сообщала, что полицейские задержали в московском аэропорту Домодедово голого мужчину, который пытался попасть на рейс Москва–Симферополь. Правонарушителем оказался 38-летний уроженец Якутска, проживающий в Подмосковье. Он прилюдно снял с себя всю одежду при выходе на посадку на рейс, за что и был задержан. Мужчину доставили в медицинскую комнату аэропорта, откуда он будет перенаправлен на обследование в лечебное учреждение.

