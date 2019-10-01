Лиса проникла в зону регистрации аэропорта Домодедово
1 октября 201911:33
Пассажиры и сотрудники московского аэропорта Домодедово заметили в зоне регистрации живую лису. Хищник несколько минут бегал по территории воздушной гавани, ища выход, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
Сотрудники аэропорта пытались самостоятельно отловить лису, однако их попытки не увенчались успехом. В конце концов, зверь самостоятельно выбрался на волю.
В пресс-службе Домодедово отметили, что несколько лет назад на территории аэродрома были найдены двое лисят. Их передали в центр реабилитации диких животных.
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ФОТО: pixabay.com
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