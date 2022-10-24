Липецкие гребцы взяли золото, серебро и бронзу на всероссийских соревнованиях
24 октября 202220:59
Липецкие гребцы взяли золото и серебро на всероссийских соревнованиях по академической гребле «Осенние старты». Об этом сообщают местные СМИ.
Так, в двойках без рулевого липчанка София Ожерельева в паре с Наталией Холоповой из Московской области заняла первое место среди юниорок.
Также в двойках без рулевого липецкие спортсменки Екатерина Севостьянова и Елизавета Корниенко завоевали серебро среди женщин.
Соревнования прошли в Ростове-на-Дону.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru