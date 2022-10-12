«Липецкие автобусные линии» обязали вернуть властям региона 2,6 млн рублей

Суд обязал компанию «Липецкие автобусные линии» выплатить 2,6 млн рублей Управлению дорог и транспорта Липецкой области. Об этом сообщают региональные СМИ.



Отмечается, что 2,54 млн рублей было предоставлено компании в качестве субсидии из областного бюджета, еще 46,6 тысячи рублей составили пени.

После поданного иском суд решил, что на предприятии были завышены фактические затраты, включенные в себестоимость субсидируемых перевозок. Решение не вступило в силу и компания, получившая субсидию, может его обжаловать.

