«Липецкие автобусные линии» обязали вернуть властям региона 2,6 млн рублей
Суд обязал компанию «Липецкие автобусные линии» выплатить 2,6 млн рублей Управлению дорог и транспорта Липецкой области. Об этом сообщают региональные СМИ.
Отмечается, что 2,54 млн рублей было предоставлено компании в качестве субсидии из областного бюджета, еще 46,6 тысячи рублей составили пени.
После поданного иском суд решил, что на предприятии были завышены фактические затраты, включенные в себестоимость субсидируемых перевозок. Решение не вступило в силу и компания, получившая субсидию, может его обжаловать.
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