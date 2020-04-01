Липецкая область ограничила автобусное сообщение с Москвой
Власти Липецкой области приняли решение сократить автобусное сообщение с российской столицей в целях профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, автобусы «Липецк-Москва» временно перестанут курсировать, автобусы с маршрутом «Елец-Москва» будут ходить один раз в сутки. Железнодорожное сообщение с Москвой остается прежним.
Также в регионе сократилось число межмуниципальных маршрутов сокращено со 135 до 130, на большинстве из них на треть снизилось число рейсов.
В настоящее время в Липецкой области проходят лечение семь заразившихся коронавирусной инфекцией. В начале марта три человека, вернувшиеся из Италии в регион с вирусом, прошли лечение и выздоровели.
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