Липецкая область ограничила автобусное сообщение с Москвой

Власти Липецкой области приняли решение сократить автобусное сообщение с российской столицей в целях профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, автобусы «Липецк-Москва» временно перестанут курсировать, автобусы с маршрутом «Елец-Москва» будут ходить один раз в сутки. Железнодорожное сообщение с Москвой остается прежним.

Также в регионе сократилось число межмуниципальных маршрутов сокращено со 135 до 130, на большинстве из них на треть снизилось число рейсов.

В настоящее время в Липецкой области проходят лечение семь заразившихся коронавирусной инфекцией. В начале марта три человека, вернувшиеся из Италии в регион с вирусом, прошли лечение и выздоровели.



