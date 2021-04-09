Лига шашлыка раскрыла модные тенденции в приготовлении мяса

Виртуальный сезон мяса на воздухе открыл президент Лиги шашлыка Валерий Мальцев в преддверии наступления по-настоящему тёплых, солнечных весенних дней. Он рассказал о последних трендах в приготовлении мяса на углях.

По словам специалиста по приготовлению, первая тенденция заключается в постепенном отказе от мокрых маринадов в пользу сухих и полусухих. Например, недавно из Чили Мальцев получил приправу на основе немного прокопчённого перца. Её необходимо смешать с солью и обсыпать любое мясо, оставив всего на 15-20 минут. В результате получается потрясающий островатый шашлык, рассказал мастер в эфире «Радио 1».

Он также раскрыл более простой рецепт маринада: взять зиру (кумин), растолочь его в ступке и посыпать мясо этой приправой сверху вместе с солью. Вкус и аромат не оставит никого равнодушным, заверил эксперт.

Другая тенденция, по словам Мальцева, заключается в большем разнообразии сортов мяса, которое увеличивается с каждым годом. Например, говядина постепенно приходит на смену свинине. Кто-то подсел на курятину, стали также чаще готовить на углях баранину, несмотря на то, что мясо не из дешёвых.

По оценке специалиста, пожарить шашлык в этом году будет стоить примерно на 15% дороже. При этом Валерий Мальцев не рекомендует экономить на качестве мяса.

Правда, помешать массовому началу шашлычного сезона может погода. Начало пожароопасного периода в лесах Московской области на этот раз прогнозируется уже на апрель. Поэтому разводить костры в лесах будет запрещено.

