Лидерам протестных акций в Ингушетии дали от 7,5 до 9 лет колонии

Кисловодский городской суд приговорил организаторов проходивших в 2019 году акций против изменения границ между Ингушетией и Чечней к заключению сроком от 7,5 до 9 лет. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Так, обвиняемые в организации опасного для жизни насилия в отношении полицейских и участии в деятельности экстремистского сообщества Маслаг Ужахов, Ахмед Барахоев и Муса Мальсагов получили по 9 лет колонии, Исмаил Нальгиев — восемь лет, Зарифа Саутиева — 7, 5 года.

В 2018 году лидеры Чечни и Ингушетии подписали соглашение о закреплении административной границы между республиками. Документ распределил между регионами нежилые территории двух районов и не противоречил законодательству и нормативно-правовым актам РФ.

В Ингушетии договор стал причиной протестов, которые продолжились весной 2019 года. Тогда акция в Магасе переросла в несанкционированный митинг, в ходе которого участники протеста применили силу к сотрудникам правоохранительных органов. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Организация экстремистского сообщества», «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:СудПротестыИнгушетия
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