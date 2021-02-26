Экс-главу МВД Ингушетии задержали по делу о насилии против силовиков
Экс-министра внутренних дел Ингушетии Ахмеда Погорова задержали в Назрани по уголовному делу о насилии в отношении представителей власти, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Отмечается, что бывший глава МВД региона находился в межгосударственном розыске с 2019 года. Меру пресечения в отношении Погорова избрали заочно.
По данным СК, экс-министр был одним из активных участников несогласованного митинга, состоявшего в марте 2019 года в Магасе. Также Погорова считают организатором применения насилия в отношении правоохранителей, в результате чего более 60 силовиков пострадали.
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