Лидер группы «Руки Вверх!» едва не умер из-за травмы

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, что недавно оказался на грани жизни и смерти из-за небольшой, как казалось на первый взгляд, травмы. На концерте он ударился об одну из конструкций для крепления сценического оборудования. На животе образовался синяк, которому Жуков не придал значение.

Но вскоре у музыканта развилась грыжа, именно она и могла привести к летальному исходу.

Как рассказал Сергей Жуков YouTube-каналу Fametime.tv, врачи долго не могли понять, что с ним и выживет ли он. Лечение заняло три месяца. Вылечившись, артист избавился от вредных привычек и сократил количество концертов.

Летом запланирован большой концерт в Москве в честь 25-летия группы «Руки Вверх!».

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ФОТО: Фото из социальных сетей Сергея Жукова
ТЕГИ:МузыкантыМузыка
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