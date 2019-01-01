Лидер движения «Наше Измайлово» Николай Табашников добился реновации измайловских бараков

Главный редактор телеканала «Моя планета» и лидер общественного движения «Наше Измайлово» Николай Табашников сообщил Агентству «Москва», что получил ответ на свое обращение по поводу первоочередного включения измайловских бараков в программу реновации жилфонда.



Префект Восточного административного округа Николай Алешин проинформировал главного редактора телеканала «Моя планета» и лидера общественного движения «Наше Измайлово» Николая Табашникова о первоочередном включении измайловских бараков в программу реновации жилфонда.

Согласно ответу префекта, д. 19 и д. 21 по ул. 7-я Парковая включены в первую очередь программы реновации с расселением в 2020 года.

По данным журналиста и общественного деятеля, эти дома были возведены в середине 1950-х годов для временного использования. В них открыли общежития коридорного типа. Ещё в конце 90-х годов прошлого века столичное правительство включило эти дома в число ветхих строений, распорядившись переселить жильцов.

Это постановление все прошедшие годы не выполнялось. В данное время жить в столь ветхих строениях невозможно, пришли к выводу эксперты, рассказал Табашников.





