Личный кабинет на сайте «Ингосстраха» снова получил престижную награду Рунета

Подведены итоги ежегодного конкурса Рунета «Золотой сайт + Золотое приложение 2019» за достижения в digital-сфере и сайтостроении. В конкурсе приняли участие более 100 компаний, представляющих все регионы страны.

Экспертное жюри признало личный кабинет пользователя на сайте «Ингосстраха» лучшим в категории UX. В номинации «Онлайн сервис и онлайн банкинг» личный кабинет «Ингосстраха» занял третье место.

Напомним, личный кабинет создан для быстрого доступа к персональным данным и страховому полису. Он сочетает в себе множество функций: от проверки статуса рассмотрения страховых случаев или доступных по ДМС клиник до пролонгации полиса, оплаты услуг и программу лояльности. Сервис адаптируется под потребности каждого пользователя, значительно упрощает процесс оформления продуктов, предлагает персонифицированные решения, актуальные для клиента в данный момент.

Как напомнил беседе с НСН директор по связям с общественностью компании «Ингосстрах» Карен Асоян, престижную награду личный кабинет «Ингосстраха» получает второй год подряд.

«Мы действительно вкладываем значительные ресурсы в цифровизацию наших услуг, в частности, нашего приложения IngoMobile и нашего сайта. Личный кабинет создан для оперативного доступа к персональным данным, к страховым полисам. Конечно же, мы будем продолжать развивать это направление цифровых услуг. Количество пользователей этого канала коммуникации превышает два миллиона человек, и это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении», - отметил Карен Асоян.

Напомним, в 2018 году личный кабинет пользователя «Ингосстраха» уже становился призером конкурса «Золотой сайт + Золотое приложение», заняв второе место в категории «Финансовый сервис, онлайн-банкинг». Сервис был представлен в двух конкурсах, получив в общей сложности четыре награды.

