Общество
Количество рецептов на отсроченном обеспечении сейчас составляет не более ста пятидесяти.
Льготников Подмосковья обеспечили лекарствами
18 июля21:18
В Московской области успешно решают проблему с обеспечением льготных категорий граждан необходимыми лекарствами, сообщила в эфире телеканала «360» региональный министр здравоохранения Татьяна Мухтасарова.
В настоящее время количество федеральных и региональных льготников в Подмосковье составляет порядка 700 тысяч человек.
Медикаменты люди могут получить в течение 10-15 дней.
Количество рецептов на отсроченном обеспечении сейчас составляет не более ста пятидесяти.
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ТЕГИ:Лекарства
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