В Московской области успешно решают проблему с обеспечением льготных категорий граждан необходимыми лекарствами, сообщила в эфире телеканала «360» региональный министр здравоохранения Татьяна Мухтасарова.

В настоящее время количество федеральных и региональных льготников в Подмосковье составляет порядка 700 тысяч человек.

Медикаменты люди могут получить в течение 10-15 дней.

Количество рецептов на отсроченном обеспечении сейчас составляет не более ста пятидесяти.

