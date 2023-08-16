Левкин: Первый этап переселения по программе реновации в СВАО выполнен на 60%
Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин заявил, что первый этап переселения в рамках программы реновации в Северо-Восточном административном округе столицы выполнен на 60%, сообщает пресс-служба ведомства.
По его словам, в шести районах он «завершён или приближается к финалу», из 37 введённых в эксплуатацию новостроек 33 уже переданы под заселение.
Левкин отметил, что в программу реновации на севере Москвы включено 499 домов общей площадью квартир более 1,4 млн квадратных метров, новым жильём будут обеспречены 86,5 тысяч человек.
«Дополнительно на территории округа ведутся строительство и проектирование 49 новостроек с общей площадью квартир более 800 тысяч квадратных метров жилья», – заключил он.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на юге Москвы по программе реновации построили 24 дома, первый этап программы в округе выполнен больее, чем на 60%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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