Левкин: Первый этап переселения по программе реновации в СВАО выполнен на 60%

По его словам, в шести районах он «завершён или приближается к финалу», из 37 введённых в эксплуатацию новостроек 33 уже переданы под заселение.

Левкин отметил, что в программу реновации на севере Москвы включено 499 домов общей площадью квартир более 1,4 млн квадратных метров, новым жильём будут обеспречены 86,5 тысяч человек.

«Дополнительно на территории округа ведутся строительство и проектирование 49 новостроек с общей площадью квартир более 800 тысяч квадратных метров жилья», – заключил он.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на юге Москвы по программе реновации построили 24 дома, первый этап программы в округе выполнен больее, чем на 60%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».