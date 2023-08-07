В ЦАО расселили 30 домов с начала программы реновации
С начала программы реновации в Центральном административном округе столицы расселили 30 домов. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, всего в районах Пресненский, Басманный, Таганский и Красносельский в переселение было вовлечено 32 дома. Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, новое жилье по реновации получат свыше 4,7 тысячи человек, живущих в центре города. Так, почти все жители заключили со столицей договоры, а оставшиеся сейчас оформляют необходимые документы.
Собянин ранее подчеркивал, что в короткие сроки переселили жителей дома на Бакунинской улице в районе Басманный.
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