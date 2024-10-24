Леус сообщил о мощной вспышке на Солнце интенсивностью Х3,3
Мощную вспышку Х-класса зафиксировали на Солнце. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«После двухнедельного перерыва на Солнце произошла мощная вспышка интенсивностью Х3,3. Пик события зафиксирован сегодня в 6 часов 56 минут», — написал синоптик.
Вспышку зарегистрировали в группе солнечных пятен №3869 у края видимого диска небесного тела. Как ожидается, выброс прямо не повлияет на Землю.
Леус напомнил, что последнюю вспышку на Солнце максимального класса Х зафиксировали 9 октября. Ее интенсивность составляла Х1,4.
Ранее Институт космических исследований РАН зарегистрировал сильную вспышку на Солнце, после которой в сторону планеты двигалось крупное облако плазмы, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru