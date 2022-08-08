«Л’Этуаль» увеличил долю владения сетью «Подружка» до 100%
8 августа 202222:55
Парфюмерно-косметическая сеть «Л’Этуаль» увеличила долю владения в торговой сети «Подружка» до 100%. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее доля сети составляла 90%.
Таким образом, компания ООО «Алькор и Ко» стала собственником сети.
«Л’Этуаль» имеет тысячу магазинов в 250 городах России, «Подружка» - 287 торговых точек.
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8 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru