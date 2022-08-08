«Л’Этуаль» увеличил долю владения сетью «Подружка» до 100%

Парфюмерно-косметическая сеть «Л’Этуаль» увеличила долю владения в торговой сети «Подружка» до 100%. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее доля сети составляла 90%.

Таким образом, компания ООО «Алькор и Ко» стала собственником сети.

«Л’Этуаль» имеет тысячу магазинов в 250 городах России, «Подружка» - 287 торговых точек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Косметика
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