Летняя онлайн-программа в детских технопарках Москвы начнется в июне

Виртуальные смены летних лагерей пройдут в детских технопарках Москвы. Они начнутся уже в июне. На занятиях самостоятельно и совместно с наставниками можно будет научиться проектировать трехмерные модели, познакомятся с профессиями промышленного дизайнера, создать собственного робота и многое другое. Занятия

«Летние программы и образовательные смены детских технопарков пройдут в онлайн-формате. Все направления подготовки прикладные. Это, к примеру, микроэлектроника, программирование, 3D-моделирование, технологии виртуальной и дополненной реальности, робототехника и авиастроение. На занятиях ребята получат знания, которые пригодятся им в будущем», — отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Онлайн-программа для летних лагерей стартует в детском технопарке «Менделеев-центр» при Российском химико-технологическом университете имени Д.И. Менделеева. Они рассчитаны на учеников 8–11-х классов и знакомят с основами профессий переработки пищевой и нефтеперерабатывающей промышленности.

В технопарке «Москва» на все лето для подростков от 14 лет организованы воркшопы. Тематика самая обширная – от дизайна до нанотехнологий. Отмечается, что после презентации работ школьники смогут получить сертификат.

Онлайн-занятия начинаются с 1 июня в детском технопарке «Инжинириум» Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Здесь пройдут тематические смены «Космофизик», «Агроинженер будущего», «Агротеплица» и «Автоматическая кормушка».

Для будущих дизайнеров спланированы 30 уроков и практикумов по архитектуре, скетчингу и различным видам дизайна с 1 по 12 июня в детском технопарке «На Зорге».

Также можно воспользоваться экспресс-турами, рассчитанными на неделю.

