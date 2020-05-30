Летняя онлайн-программа в детских технопарках Москвы начнется в июне
Виртуальные смены летних лагерей пройдут в детских технопарках Москвы. Они начнутся уже в июне. На занятиях самостоятельно и совместно с наставниками можно будет научиться проектировать трехмерные модели, познакомятся с профессиями промышленного дизайнера, создать собственного робота и многое другое. Занятия
«Летние программы и образовательные смены детских технопарков пройдут в онлайн-формате. Все направления подготовки прикладные. Это, к примеру, микроэлектроника, программирование, 3D-моделирование, технологии виртуальной и дополненной реальности, робототехника и авиастроение. На занятиях ребята получат знания, которые пригодятся им в будущем», — отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.
Онлайн-программа для летних лагерей стартует в детском технопарке «Менделеев-центр» при Российском химико-технологическом университете имени Д.И. Менделеева. Они рассчитаны на учеников 8–11-х классов и знакомят с основами профессий переработки пищевой и нефтеперерабатывающей промышленности.
В технопарке «Москва» на все лето для подростков от 14 лет организованы воркшопы. Тематика самая обширная – от дизайна до нанотехнологий. Отмечается, что после презентации работ школьники смогут получить сертификат.
Онлайн-занятия начинаются с 1 июня в детском технопарке «Инжинириум» Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Здесь пройдут тематические смены «Космофизик», «Агроинженер будущего», «Агротеплица» и «Автоматическая кормушка».
Для будущих дизайнеров спланированы 30 уроков и практикумов по архитектуре, скетчингу и различным видам дизайна с 1 по 12 июня в детском технопарке «На Зорге».
Также можно воспользоваться экспресс-турами, рассчитанными на неделю.
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