Летчик-космонавт Романенко: «Жителям юго-запада Москвы необходима новая станция метро»

Ранее от продления «серой ветки» власти отказались из-за нехватки средств на реализацию этого проекта. Сейчас ситуация только усугубилась из-за развития присоединенных территорий Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы к микрорайону Щербинка, а также из-за реновации. По оценкам специалистов, в результате количество населения там вырастет как минимум на 60 тысяч.

По словам Романенко, за строительство новой станции метро уже отдали свои голоса около 2-х тысяч человек. В дальнейшем официальное обращение будет направлено на рассмотрение мэру Москвы Сергею Собянину.

