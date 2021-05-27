Летчик-космонавт Романенко: «Жителям юго-запада Москвы необходима новая станция метро»

Волонтёры депутата Госдумы, лётчика-космонавта, Героя России Романа Романенко начали сбор подписей за строительство новой станции метро в Южном Бутово.

Романенко пояснил, что ране к нему обратились жители микрорайона «Захарьинские дворики» с просьбой решить транспортную проблему в районе.

Он отметил, что она действительно существует для 40 тысяч человек, проживающих в этом микрорайоне. До ближайших станций метро и МЦД они вынуждены добираться на автобусе в течение часа. А автомобилисты вынуждены стоять в пробках на Варшавском шоссе.

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Ранее от продления «серой ветки» власти отказались из-за нехватки средств на реализацию этого проекта. Сейчас ситуация только усугубилась из-за развития присоединенных территорий Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы к микрорайону Щербинка, а также из-за реновации. По оценкам специалистов, в результате количество населения там вырастет как минимум на 60 тысяч.

По словам Романенко, за строительство новой станции метро уже отдали свои голоса около 2-х тысяч человек. В дальнейшем официальное обращение будет направлено на рассмотрение мэру Москвы Сергею Собянину.

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ФОТО: Личный архив
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