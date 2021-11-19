Лесопожарный центр Коми купит эксклюзивный Land Cruiser за 5 млн

Лесным огнеборцам понадобился большой внедорожник Toyota Land Cruiser Prado лимитированной серии. Заявка на его приобретение для собственных нужд Лесопожарного центра республики Коми появилась на сайте госзакупок.

Как указано в заявке, в цену включены все налоги и обязательные платежи, затраты по исполнению договора, в том числе расходы на доставку товара. В итоге цена лота составляет 5,1 млн рублей. Торги назначены на 7 декабря.

В техническом задании указан Toyota Land Cruiser Prado 70th Anniversary или его эквивалент. Хотя среди требований прописано, что это должен быть 5-местный автомобиль с дизельным двигателем экологического стандарта Евро-5, с двумя эмблемами «70th Anniversary». Любопытно, что выпуск этой модели приурочен к 70-летнему юбилею семейства моделей Land Cruiser. От простых версий внешне внедорожник отличается эксклюзивными эмблемами на задних стойках кузова и 19-дюймовыми колесными дисками уникального дизайна. В салоне эксклюзивные логотипы размещены на ковриках.

Из технических начинок в данной комплектации есть специальный модуль передачи данных со встроенной сим-картой, что позволяет организовать в салоне полноценную точку доступа Wi-Fi. Есть функция «найти мой автомобиль», которая помогает найти внедорожник, если хозяин забыл, где его припарковал. Начальная стоимость такой машины в автосалонах 4 млн 748 тыс. рублей.

Как уточняет портал «КомиОнлайн», лесопожарный центр проводит авиационное патрулирование территории региона с целью обнаружения и тушения лесных и других пожаров. Также служба занимается доставкой к очагам лесных пожаров людей и техники.

