Лекция доктора Мясникова на площадке «Здоровая Москва» установила рекорд

Свыше 150 тысяч человек уже побывали на площадках проекта «Здоровая Москва», сообщили в департаменте здравоохранения столицы. Там отметили, что накануне был поставлен своеобразный рекорд. Вечером наблюдался настоящий ажиотаж в ландшафтном парке «Митино», где состоялась вторая бесплатная лекция врача, теле- и радиоведущего Александра Мясникова. Она собрала рекордное число слушателей – всего более 300 человек.

Доктор рассказал пришедшим о ключевых правилах здорового образа жизни, а также ответил на вопросы посетителе площадки «Здоровая Москва». Как подчеркнул Мясников, залог здоровья кроется не только в отказе от полуфабрикатов и фаст-фуда. Лектор призвал к большей двигательной активности, а также к сокращению потребления выпечки и сладостей.

Кроме того, Александр Мясников завил о необходимости системного подхода к профилактике и предупреждению развития факторов риска, отмечает АГН Москва. Он перечислил основные из них: повышенное кровяное давление, излишний холестерин, лишний вес, спиртное, курение, неправильное питание, недостаток движения, стресс.

Сейчас лекции врачей и экспертов здорового образа жизни ежедневно проводятся в 13 московских парках. Сегодня в Олимпийской деревне состоится встреча на тему «ЗОЖ: краткий курс здоровой жизни, или с чем его не едят!». С докладом выступит Полина Киценко - основательница спортивной студии.

