В столичном музее «Интеграция» пройдет интерактивная лекция кандидата филологических наук, арома-коуча, парфюмерного эксперта и колумниста Киры Феклисовой «Ароматы, архитектура и искусство». Занятие состоится во вторник, 18 июня. Мероприятие является частью проекта «Интеррацио», который был подготовлен совместными усилиями Государственного музея - культурного центра и Фонда Валентина Серова при информационной поддержке радиостанции «Наше Радио».

Лекция будет состоять, как из теоретической части, так и из дегустации ароматов, а также обсуждения. В рамках события участники узнают не только о том, где черпают свое вдохновение современные парфюмеры, а также, чем пахнут ароматы, созданные под вдохновением от дворцов, театров и храмов. Помимо этого, слушателям расскажут о том, что будет, если при просмотре фильмов и прочтении литературных произведений люди будут чувствовать запахи.

Адрес музея: г.Москва, ул.Тверская 14

Начало лекции в 19.00. Вход свободный.

