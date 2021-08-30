Легендарный ведущий «Международной панорамы» умер в Москве

Журналист-международник, писатель-публицист, востоковед Всеволод Овчинников умер на 95 году жизни. Об этом сообщает со ссылкой на его родственников «Российская газета», где последнее время он был автором постоянной рубрики.

Всеволод Овчинников родился 17 ноября 1926 года в Ленинграде в семье архитектора, пережил год блокады Ленинграда, затем семью эвакуировали в Омскую область. В 1943 был призван в армию, окончил полковую школу, но на фронт не попал из-за плохого зрения после дистрофии, полученной в блокаду. В Военном институте иностранных языков Красной армии он закончил китайское отделение.

В 1951 году Овчинников пришёл на работу в газет «Правда», где трудился почти 40 лет. Выполнял обязанности специального корреспондента в Китае, Японии, Великобритании. В 1979-1992 годах был одним из ведущих еженедельной передачи «Международная панорама» на Центральном телевидении СССР.

Всеволод Овчинников имеет ряд государственных наград. В 2017 году был удостоен японского Ордена Восходящего солнца.

