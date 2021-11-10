Ледяной дождь может пройти ночью в Москве
В ночь с 10 на 11 ноября на юго-западе и северо-западе Москвы ожидается ледяной дождь. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Instgram.
По словам синоптика, это связано с приходом в столицу тёплого атмосферного фронта. К полуночи начнётся снегопад, «при этом атмосфера «перевернется с ног на голову». В то время, когда у земли воздух успеет остыть до нуля - 2 градусов мороза, на высоте, в слое от 1 до 2 км, сформируется «линза» тепла с температурой воздуха до 1-3 градусов тепла. Переохлажденный дождь в такой ситуации который при соприкосновении с холодной поверхностью будет мгновенно замерзать и покрывать предметы тонкой коркой льда», — объяснил Тишковец. Осадки затронут Гагаринский район, Солнечногорск, Одинцово, Долгопрудный.
Тишковец отметил, что при такой погоде повышается вероятность возникновения гололёда на мостах, съездах и эстакадах.
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