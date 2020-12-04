Ледовому дворцу вновь разрешили проводить массовые мероприятия
Невский районный суд снял временный запрет на проведение массовых мероприятий в Ледовом дворце, сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Ранее Роспотребнадзор временно приостановил деятельность ОАО «Дворец спорта» (Ледовый дворец) из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований на концерте рэпера Басты, состоявшемся 27 ноября. После выступления артиста в соцсетях появились массовые жалобы на отсутствие масок у зрителей и несоблюдение дистанции.
Кроме того, из-за выявленных нарушений суд оштрафовал Ледовый дворец на 480 тысяч рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru