Ледовому дворцу вновь разрешили проводить массовые мероприятия

Невский районный суд снял временный запрет на проведение массовых мероприятий в Ледовом дворце, сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Ранее Роспотребнадзор временно приостановил деятельность ОАО «Дворец спорта» (Ледовый дворец) из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований на концерте рэпера Басты, состоявшемся 27 ноября. После выступления артиста в соцсетях появились массовые жалобы на отсутствие масок у зрителей и несоблюдение дистанции.

Кроме того, из-за выявленных нарушений суд оштрафовал Ледовый дворец на 480 тысяч рублей.

