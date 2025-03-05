Лавров: МГИМО откроет филиал в Астане 1 сентября

Филиал МГИМО в Астане начнет работу с 1 сентября текущего года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании наблюдательного и попечительского советов вуза.

Как отметил глава МИД, тему открытия филиала обсуждали в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Казахстан в ноябре прошлого года. Администрация МГИМО провела активную работу с казахстанским министерством науки и высшего образования.

По словам Лаврова, первое время вуз будет располагаться в кампусе Евразийского национального университета. Параллельно будет решаться вопрос о предоставлении МГИМО отдельного здания в Астане или строительстве такого объекта.

Между тем Минобрнауки России сообщило, что вузы страны перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года, пишет «Свободная пресса».

