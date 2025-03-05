Лавров: МГИМО откроет филиал в Астане 1 сентября
Филиал МГИМО в Астане начнет работу с 1 сентября текущего года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании наблюдательного и попечительского советов вуза.
Как отметил глава МИД, тему открытия филиала обсуждали в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Казахстан в ноябре прошлого года. Администрация МГИМО провела активную работу с казахстанским министерством науки и высшего образования.
По словам Лаврова, первое время вуз будет располагаться в кампусе Евразийского национального университета. Параллельно будет решаться вопрос о предоставлении МГИМО отдельного здания в Астане или строительстве такого объекта.
Между тем Минобрнауки России сообщило, что вузы страны перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд оштрафовал Zoom на 15 млн рублей за отказ локализовать данные пользователей
- Фестиваль «Золотая Маска» вновь пройдет в Москве
- СМИ: В Москве нашли мертвым актера Александра Милокостого
- Песков: Тема Ирана затрагивалась на переговорах с США
- В Кремле назвали Белоруссию главным союзником России
- Губерниев захотел сместить Вяльбе с поста главы Федерации лыжных гонок России
- Любимова: объем российского кинопроката вырос на 19% в 2024 году
- ВС России освободили Привольное в ДНР
- Юрист Остапенко рассказал, кто может получить бесплатно землю в Крыму
- Лавров: МГИМО откроет филиал в Астане 1 сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru