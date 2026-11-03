Лауреатов премии «Человек дела» объявят в Москве 3 ноября

Фонд Тимченко назовет лауреатов премии «Человек дела» на форуме «Партнерство. Доверие. Рост» 3 ноября. Церемония будет транслироваться в соцсети ВКонтакте.

Призовой фонд премии составит 4 млн рублей. Премию учредили по предложению участников сообщества «Люди дела». На нее было получено свыше 100 заявок из 45 российских регионов. Соискателем премии мог стать любой совершеннолетний россиянин, ранее побеждавший в грантовых конкурсах Фонда Тимченко.

В финал вышли 24 социальных лидера, которые были определены экспертным советом. В него вошли председатель Наблюдательного совета фонда Мария Морозова, лауреаты 2025 года Галина Пейль и Инна Курносова и другие.

Победитель в номинации «Человек года» получит 500 тысяч рублей. В других номинациях — «Синергия», «Лидер Заботы», «Лидер развития», «Сердце сообщества» — лауреатам достанется по 180 тысяч рублей. Такая же сумма ждет и обладателя приза зрительских симпатий «Какие люди». Всего будет объявлено 16 лауреатов.

«На малых территориях лидера часто знают только соседи. Публичное признание помогает ему укрепить веру в свое дело и показывает другим, что такой путь возможен и поощряется. Наша задача — чтобы социальные лидеры не чувствовали себя одинокими», — заявила генеральный директор Фонда Тимченко Галина Лапонова.

