Латвийская армия попросила грибников найти потерявшийся беспилотник

В ходе проходящих в Латвии крупных военных учений Namejs 2021 военные потеряли беспилотник и не могут его найти уже пять дней, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Национальные вооруженные силы (НВС) республики попросили местных жителей, грибников и лесников помочь с поисками дрона.

При этом указываются его особые приметы: серый цвет, длина 1,4 метра, ширина - 2,8 метров, масса - около 6 кг.

Как отмечают в НВС, беспилотник пропал 16 сентября в Латгалии на востоке Латвии. Он перестал подавать сигнал между городами Резекне и Гулбене, с тех пор местонахождение серого дрона неизвестно.

