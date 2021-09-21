Латвийская армия попросила грибников найти потерявшийся беспилотник
В ходе проходящих в Латвии крупных военных учений Namejs 2021 военные потеряли беспилотник и не могут его найти уже пять дней, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Национальные вооруженные силы (НВС) республики попросили местных жителей, грибников и лесников помочь с поисками дрона.
При этом указываются его особые приметы: серый цвет, длина 1,4 метра, ширина - 2,8 метров, масса - около 6 кг.
Как отмечают в НВС, беспилотник пропал 16 сентября в Латгалии на востоке Латвии. Он перестал подавать сигнал между городами Резекне и Гулбене, с тех пор местонахождение серого дрона неизвестно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 744 / сут.
Умерли
199 тыс.+778 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+11 992 / сут.
- Рогозин анонсировал около 15 космических пусков до конца года
- «Пять лет ада»: сестра Сенцова разочаровалась в Украине и вернется в Россию
- Стало известно, как пермский стрелок приобретал оружие
- СМИ: фракцию ЕР в Госдуме может возглавить Владимир Васильев
- ЕСПЧ обязал Россию выплатить вдове Александра Литвиненко €100 тысяч компенсации
- В Турции сообщили о переговорах с Россией и другими странами по новым поставкам газа
- В Москве за два дня выпало почти 60% месячной нормы осадков
- Латвийская армия попросила грибников найти потерявшийся беспилотник
- Мишустин анонсировал появление института IT-омбудсмена в России
- В России впервые с 26 августа зарегистрировали более 800 смертей из-за COVID-19 за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru