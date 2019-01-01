Общество

«Ласточкино гнездо» запатентовали

23 апреля22:37


Официальное графическое изображение Дворца-замка «Ласточкино гнездо» запатентовано на основании оформления свидетельства на товарный знак (знак обслуживания). Срок действия патента – 10 лет, сообщает Крымское информационное агентство.

«Ласточкино гнездо» — памятник архитектуры и истории, расположенный на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в посёлке Гаспра. «Ласточкино гнездо» стало эмблемой Южного берега Крыма.

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