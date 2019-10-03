Лапша на уши про льготников перестройки

Чудную идею для самопиара избрал один из депутатов Госдумы России. Он предложил ввести новую льготную категорию - «жертвы перестройки». Процесс, которому дал старт президент СССР Михаил Горбачев, автор инициативы считает крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой второй половины 1980-х. «Ерунда» - такую оценку инициативе дал в эфире НСН глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский:

«Что за ерунда. Даже не хочу серьезно обсуждать. Все, что происходило в тот период времени, касалось всей страны. Вся страна должна быть признана, от мала до велика? Кто-то потерял пенсии, кто-то – сбережения, кто-то – жилье, спасаясь от националистических разборок, которые были в союзных республиках. По многим категориям государственные решения были уже приняты. Крайне деструктивное предложение. Надо двигаться вперед, чего оглядываться на 91 год?»

Первый заместитель комитета по делам национальностей Госдумы, член КПРФ Валерий Рашкин предложил несколько трансформировать идею. По его словам, гораздо большее число населения пострадало в результате политики Бориса Ельцина.

«Вместо этого стоило бы инициировать другую категорию – «жертвы ельцинского режима», - заявил он в интервью НСН.

Попытку отвлечь внимание от текущего состояния дел в стране видит в предложении о льготной категории «жертв перестройки» бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов.

«А последние 20 лет он считает счастливым периодом для наших людей? Глупости это все. Каждый исторический период у народа бывают и трудности и достижения. Неразумные правители привели к падению государства. Я боюсь, как бы опять не случилось такой беды, сейчас, на наших глазах. Они бы подумали, в каких условиях живет большинство граждан Российской Федерации сегодня».

И вполне философским стал комментарий музыканта Юрия Лозы, известного своими неординарными взглядами. Перестройку каждый пережил по-своему, - напомнил Юрий Лоза в эфире НСН.

«Мы все пережили перестройку. Кто-то на этом заработал, ну, давайте Чубайса льготником сделаем? Он тоже пережил перестройку. Нет такой медали, у которой была бы одна сторона. Поэтому кто-то зарабатывает, кто-то в мутной воде рыбку ловит, а кто-то действительно страдает. А кто-то в перестройку нашёл свою судьбу, встретил свою половину. Поймите, для молодости нет плохих времён. В молодости всегда хорошо».

Пережить перестройку, вероятно, помог юмор: количество анекдотов и частушек тех времен безгранично. Далеко не все из них годятся для публикации, разве что такая:

По талонам — хлеб и мыло,

Без талонов — ни шиша.

Без талонов нынче вдоволь

Только на уши лапша!

Последнее утверждение верно и по сей день.

