Лайтбокс со станции «Охотный ряд» ушёл с молотка за рекордную сумму
Указатель «Выход в город/Нет прохода», который был размещён на станции «Охотный ряд», продан на аукционе метро за 51,5 тыс. руб. Как отмечает АГН Москва, таким образом он стал самым дорогим лотом. Отмечается, что его цена поднялась со стартовых семи с половиной тысяч рублей. Лайтбокс висел на станции столичной подземки с 1996 по 2018 год.
Добавим, на аукцион выставлены старые, но самые востребованные указатели: «Нет прохода», «Выход в город», а также лайтбоксы с названиями улиц. Всего на торгах представлены 34 лота. Начальная стоимость каждого – 7,5 тыс. руб. К слову, это уже вторая акция по реализации отслуживших свой срок указателей метро. Первая проходила в декабре прошлого года. Тогда было продано более 350 указателей на общую сумму, превышающую два миллиона рублей.
Ранее НСН писала, что схему столичной подземки, по инициативе защитников прав слабовидящих, могут продублировать шрифтом Брайля. Также планируется разместить на всех турникетах в метро тактильные указатели, с помощью которых слабовидящие люди смогут найти место, куда нужно приложить билет.
По данным Всероссийского общества слепых, в Москве живет более 10 тысяч слепых и слабовидящих людей, большинство которых почти не пользуется подземкой. Эксперты считают, что на платформах также должна появиться тактильная плитка.
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