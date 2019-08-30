Лайтбокс со станции «Охотный ряд» ушёл с молотка за рекордную сумму

Указатель «Выход в город/Нет прохода», который был размещён на станции «Охотный ряд», продан на аукционе метро за 51,5 тыс. руб. Как отмечает АГН Москва, таким образом он стал самым дорогим лотом. Отмечается, что его цена поднялась со стартовых семи с половиной тысяч рублей. Лайтбокс висел на станции столичной подземки с 1996 по 2018 год.

Добавим, на аукцион выставлены старые, но самые востребованные указатели: «Нет прохода», «Выход в город», а также лайтбоксы с названиями улиц. Всего на торгах представлены 34 лота. Начальная стоимость каждого – 7,5 тыс. руб. К слову, это уже вторая акция по реализации отслуживших свой срок указателей метро. Первая проходила в декабре прошлого года. Тогда было продано более 350 указателей на общую сумму, превышающую два миллиона рублей.