Кузнецова взяла на контроль ситуацию с ребенком из видео в больнице Волгограда

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова проконтролирует вопрос жизнеустройства ребенка из волгоградской больницы, которого сняли на видео пациенты. По этому поводу детский омбудсмен обратилась в прокуратору, сообщили в пресс-службе Кузнецовой.

Ранее в соцсети попало видео, снятое жителями Волгограда, на котором видно, как запертый в палате маленький возит по полу испачканную простынь.

«Мы на связи с регионом, уполномоченным по правам ребёнка и профильными ведомствами. Обращаемся в прокуратуру и теперь в обиду не дадим и проконтролируем вопрос жизнеустройства», - цитирует слова Кузнецовой РИА Новости.

Также Кузнецова обратилась в Ассоциацию организаций по защите семьи. Там заверили, что мальчика и его маму в Волгоградской больнице навестят, чтобы выяснить, какая помощь им нужна.

