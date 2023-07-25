Курский омбудсмен призвал запретить в ТЦ и ресторанах «недружественную» музыку

Уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов выступил с предложением о запрете трансляции зарубежной музыки «недружественных стран» в торговых центрах и ресторанах. При этом он сослался на письмо, которое ему якобы написали на эту тему ветераны боевых действий.

При этом, как написал Фирсов в социальных сетях, курским властям необходимо также задуматься о списке фильмов, которые демонстрируются в кинотеатрах. Так, по его словам, «в это непростое время» надо показывать советскую кинокартину 1971 года «Русское поле».

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее ассоциация развития бизнес-патриотизма «АВАНТИ» предложила выписывать штрафы отечественным блогерам на сумму до 3 миллионов рублей за размещение рекламы товаров и услуг из «недружественных» стран.

