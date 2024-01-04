Курорты Красной Поляны стали самыми популярными в России в праздники
Горнолыжные курорты Красной Поляны стали наиболее популярными среди россиян на новогодних праздниках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
Эксперты изучили бронирования отелей в населенных пунктах рядом с крупнейшими горнолыжными комплексами страны. Самыми популярными оказались курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна», «Газпром».
«Там в зимние каникулы будут кататься 4,5% путешественников, уже забронировавших гостиницу», — отмечает сервис.
В топ-3 также вошли курорты Карачаево-Черкесии («Архыз» и «Домбай») с 1,4% заказов отелей и западносибирский «Шерегеш» с 1,3%.
По данным OneTwoTrip, некоторые россияне запланировали поездку на Кольский полуостров, где расположены курорты «Большой Вудъявр» и «Кукисвумчорр» (1,1%), а также на Дальний Восток, где можно покататься на лыжах на «Горном воздухе» (1%).
Ранее стало известно, что около 80% россиян, которые собираются путешествовать на новогодние праздники, запланировали поездки по стране, пишет RT.
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