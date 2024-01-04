Курорты Красной Поляны стали самыми популярными в России в праздники

Горнолыжные курорты Красной Поляны стали наиболее популярными среди россиян на новогодних праздниках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Опрос: Большинство россиян мечтают отметить Новый год на горнолыжном курорте

Эксперты изучили бронирования отелей в населенных пунктах рядом с крупнейшими горнолыжными комплексами страны. Самыми популярными оказались курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна», «Газпром».

«Там в зимние каникулы будут кататься 4,5% путешественников, уже забронировавших гостиницу», — отмечает сервис.

В топ-3 также вошли курорты Карачаево-Черкесии («Архыз» и «Домбай») с 1,4% заказов отелей и западносибирский «Шерегеш» с 1,3%.

По данным OneTwoTrip, некоторые россияне запланировали поездку на Кольский полуостров, где расположены курорты «Большой Вудъявр» и «Кукисвумчорр» (1,1%), а также на Дальний Восток, где можно покататься на лыжах на «Горном воздухе» (1%).

Ранее стало известно, что около 80% россиян, которые собираются путешествовать на новогодние праздники, запланировали поездки по стране, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Новый ГодРоссияКурорты

Горячие новости

Все новости

партнеры