Курировавший правительство Петербурга офицер ФСБ попался на взятке в 10 миллионов рублей

Суд в Санкт-Петербурге отправил под домашний арест оперативного сотрудника отдела Кировского района ФСБ капитана Кирилла Либена. 19 июня он был задержан в Петербурге при получении 10 миллионов рублей от бизнесмена, сообщает «Фонтанка.ру».

33-летний сотрудник ФСБ подозревается в посредничестве во взятке в особо крупном размере. Следствие полагает, что у Либена есть сообщник, которому деньги предназначались. Сейчас выясняется его личность. Задержанный офицер ФСБ обещал предпринимателю содействие в решении вопроса по результатам проверки, проведенной управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Кирилл Либен работал в службе экономической безопасности ФСБ, до этого служил в контрразведке четвертого отдела ведомства, которое курировало чиновников Смольного.

