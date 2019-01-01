Курировавший правительство Петербурга офицер ФСБ попался на взятке в 10 миллионов рублей
Суд в Санкт-Петербурге отправил под домашний арест оперативного сотрудника отдела Кировского района ФСБ капитана Кирилла Либена. 19 июня он был задержан в Петербурге при получении 10 миллионов рублей от бизнесмена, сообщает «Фонтанка.ру».
33-летний сотрудник ФСБ подозревается в посредничестве во взятке в особо крупном размере. Следствие полагает, что у Либена есть сообщник, которому деньги предназначались. Сейчас выясняется его личность. Задержанный офицер ФСБ обещал предпринимателю содействие в решении вопроса по результатам проверки, проведенной управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
Кирилл Либен работал в службе экономической безопасности ФСБ, до этого служил в контрразведке четвертого отдела ведомства, которое курировало чиновников Смольного.
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