Реестр курьеров обяжет знать не только ПДД, но и сохранять качество товаров
Алексей Койтов в беседе с НСН оставил открытым вопрос, насколько сегодня соблюдаются температурные режимы при доставке еды на дом.
Курьерам будет полезно знать правила дорожного движения (ПДД) и проходить тестирования, однако для потребителя более важно, чтобы курьер знал и соблюдал принципы хранения и транспортировки тех или иных видов продуктов. Об этом НСН рассказал председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.
В России появится реестр курьеров — власти планируют взять доставку под жёсткий контроль, пишет «МК.ru». С 1 сентября 2027 года, чтобы работать курьером, нужно будет зарегистрироваться в специальном реестре, получить разрешение, регулярно проходить медосмотры, а также сдавать тесты на знание ПДД. Койтов поддержал нововведение.
«Мы поддержим эту инициативу, потому что проблема с курьерами присутствует, в частности для горожан, имеется в виду удобство перемещения по тротуарам. На тех средствах мобильности, на которых они ездят, тяжелых электровелосипедах, можно только по дорогам, а они гоняют по тротуарам. Это проблема. Не поставишь же гаишников на каждом тротуаре, чтобы они их страховали», - рассказал он.
При этом, по словам Койтова, потребителям будет все равно, знает ли курьер правила дорожного движения, если при этом он не знает, как обращаться с продуктами.
«Ну, а с точки зрения потребителей, порядок в любом деле прежде всего обеспечивает качество услуги, доставки в данном случае. Как мы видим, чаще всего у нас заказывают еду, а большинство продуктов питания требует соблюдения определенных температурных режимов. Насколько они соблюдаются? Я бы вопрос в этом контексте ставил. Про знания ПДД, вроде бы, и правильно, но знание правил дорожного движения, при незнании правил хранения и транспортировки продуктов питания, для потребителя никакого значения не имеет», - отметил он.
Ранее стало известно, что в среднем зарплата для курьеров в России за последний месяц составила около 170 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Реестр курьеров обяжет знать не только ПДД, но и сохранять качество товаров
- СМИ: США передали России согласованный с ЕС и Украиной черновик мирного плана
- В Испании призвали создать «коалицию желающих» для обороны Европы
- СМИ: По подозрению в хищении задержаны два замглавы Минтранса Кубани
- Обвиняемый в убийстве генерала Кириллова получил пожизненный срок
- Прогулка или сон: Россиянам рассказали, когда делать перерыв в работе
- Педагоги возмутились из-за совета депутатов учителям «больше работать»
- Суд арестовал связанное с партией Тимошенко «Батькивщина» имущество
- Уиткофф: Украина преуменьшает прогресс на переговорах
- На каких тарифах введут плату за безлимитный интернет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru