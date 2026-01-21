Курьерам будет полезно знать правила дорожного движения (ПДД) и проходить тестирования, однако для потребителя более важно, чтобы курьер знал и соблюдал принципы хранения и транспортировки тех или иных видов продуктов. Об этом НСН рассказал председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

В России появится реестр курьеров — власти планируют взять доставку под жёсткий контроль, пишет «МК.ru». С 1 сентября 2027 года, чтобы работать курьером, нужно будет зарегистрироваться в специальном реестре, получить разрешение, регулярно проходить медосмотры, а также сдавать тесты на знание ПДД. Койтов поддержал нововведение.

«Мы поддержим эту инициативу, потому что проблема с курьерами присутствует, в частности для горожан, имеется в виду удобство перемещения по тротуарам. На тех средствах мобильности, на которых они ездят, тяжелых электровелосипедах, можно только по дорогам, а они гоняют по тротуарам. Это проблема. Не поставишь же гаишников на каждом тротуаре, чтобы они их страховали», - рассказал он.

При этом, по словам Койтова, потребителям будет все равно, знает ли курьер правила дорожного движения, если при этом он не знает, как обращаться с продуктами.

«Ну, а с точки зрения потребителей, порядок в любом деле прежде всего обеспечивает качество услуги, доставки в данном случае. Как мы видим, чаще всего у нас заказывают еду, а большинство продуктов питания требует соблюдения определенных температурных режимов. Насколько они соблюдаются? Я бы вопрос в этом контексте ставил. Про знания ПДД, вроде бы, и правильно, но знание правил дорожного движения, при незнании правил хранения и транспортировки продуктов питания, для потребителя никакого значения не имеет», - отметил он.

Ранее стало известно, что в среднем зарплата для курьеров в России за последний месяц составила около 170 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

