Кураев сообщил, что Константинопольская церковь восстановила его в сане
Бывший протодиакон Андрей Кураев (признан в России иноагентом), лишенный сана в 2020 году, сообщил о его восстановлении и своем приеме в Константинопольский патриархат. Бывший священнослужитель РПЦ опубликовал соответствующий указ патриарха Константинопольского Варфоломея в своем Telegram-канале.
«Сей нашей Патриаршей грамотой... мы отпускаем и освобождаем вас от наказания в виде лишения священства и восстанавливаем вас в статусе священнослужителя и в том сане, что был у вас ранее, чтобы вы могли в полной мере пользоваться всем, что надлежит вашему священному статусу... включаем вас в число наших святых клириков под нашим омофором», – говорится в переведенном документе на греческом языке.
В октябре прошлого года Кураев сообщил, что собирается эмигрировать в Чехию, напоминает телеканал «360». В декабре бывшего протодиакона внесли в реестр иноагентов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru