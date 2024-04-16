Кураев сообщил, что Константинопольская церковь восстановила его в сане

Бывший протодиакон Андрей Кураев (признан в России иноагентом), лишенный сана в 2020 году, сообщил о его восстановлении и своем приеме в Константинопольский патриархат. Бывший священнослужитель РПЦ опубликовал соответствующий указ патриарха Константинопольского Варфоломея в своем Telegram-канале.

«Сей нашей Патриаршей грамотой... мы отпускаем и освобождаем вас от наказания в виде лишения священства и восстанавливаем вас в статусе священнослужителя и в том сане, что был у вас ранее, чтобы вы могли в полной мере пользоваться всем, что надлежит вашему священному статусу... включаем вас в число наших святых клириков под нашим омофором», – говорится в переведенном документе на греческом языке.

В октябре прошлого года Кураев сообщил, что собирается эмигрировать в Чехию, напоминает телеканал «360». В декабре бывшего протодиакона внесли в реестр иноагентов.

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ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ИноагентыЦерковьАндрей Кураев

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