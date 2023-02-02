Культовый фильм Вима Вендерса «Небо над Берлином» вышел в российский прокат

2 февраля в российских кинотеатрах выходит легендарный фильма Вима Вендерса «Небо над Берлином». Компания «Russian World Vision» представит отреставрированную версию.

По сюжету фильма двое длинноволосых ангелов, Дамиэль и Кассиэль, спускаются в мир людей, чтобы понаблюдать за жизнью простых смертных. Дамиэль влюбляется в девушку, ради которой решает отречься от мира бессмертных.

Картина произвела фурор в европейском кинематографе и стала по-настоящему культовой. За эту работу режиссер Вим Вендерс получил множество наград и номинаций, среди которых призы за «Лучшую режиссуру» Каннского кинофестиваля и Европейской киноакадемии.

