Кудрин предложил меры для снижения бедности

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что подготовлены предложения, которые снизили бы уровень бедности в российских семьях на 30-40%. Одно из них касается использовать средства материнского капитала ежемесячно, на текущую жизнь. Также Кудрин предлагает распространить пособие на первого ребенка, если семья находится в зоне бедности, для всех, а не только рожденных с 2018 года. Об этом он заявил в эфире программы «Познер». Он добавил, что сумма, которая пойдет на выплаты, посильна для бюджета России.

По словам Кудрина, «сейчас около 12,5 миллионов человек находится за чертой бедности, 70% наших граждан бедных проживает в семьях, в основном это дети».

Глава Счетной палаты подчеркнул, что бедность в России «стала позором», передает РИА «Новости».

